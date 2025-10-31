En el set de Yo Soy, Diego Alejandro Cuyán sorprendió al jurado al imitar a Sam Smith con una interpretación llena de emoción, carisma y técnica. Antes de iniciar su presentación oficial, el participante protagonizó un momento único al dedicarle una canción a Daniela Darcourt a través de una llamada activa entre ambos, lo que generó risas, ternura y una atmósfera inolvidable en el estudio.

Una vez retomada la competencia, Daniela Darcourt reconoció el riesgo del personaje elegido: “Sam Smith es un artista complejo, pero tienes actitud interpretativa y mucho potencial”, destacando su entrega escénica antes de darle un rotundo sí.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con su compañera, afirmando que vio en él “mucha luminosidad y un personaje con grandes posibilidades”, recomendándole cuidar su acento y perfeccionar su lenguaje corporal para lograr una imitación aún más natural.

Finalmente, Cachín Alcántara se mostró agradecido con el programa por descubrir talentos como el suyo: “Gracias a Yo Soy puedo ver cuánto talento existe en el Perú, y tú eres prueba de eso”, dijo al darle la bienvenida a la siguiente etapa.

¿Seguirá brillando este talentoso imitador con la fuerza y el estilo de Sam Smith? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.

