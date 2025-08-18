En Yo Soy 2025 un participante llegó para imitar a Romeo Santos y ganarse su lugar en las pre galas y seguir en competencia. “Vengo de Chorrillos”, dijo el participante Kristhian Mercado, quien reveló que cuenta con dos carreras profesionales, aunque ahora decidió dedicarse a la música. Además, confesó entre risas: “Mi señora esposa me ha dicho que venga porque cree que puedo clasificar con este artista”.

El concursante interpretó “Por un segundo” de Romeo Santos y dejó una impresión dividida en el jurado. “Tuvo una gran desafinación, pero yo no castigo eso, así que yo le digo que sí”, comentó Carlos Alcántara.

Por su parte, Ricardo Morán fue más crítico: “Romeo tiene sensualidad en el uso de su cuerpo, tiene un timbre de voz que contigo entra y sale, por lo que diré que no”.

La decisión final estuvo en manos de Jely Reátegui, quien pidió escuchar un siguiente tema. Aunque parecía inclinarse por un “no”, finalmente lo sorprendió con un “sí”, permitiendo que pase a la siguiente ronda.

¿Logrará consolidarse este imitador y conquistar con su estilo en el escenario?

