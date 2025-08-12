Yo Soy 2025 continúa con audiciones llenas de sorpresas, y esta vez fue el turno de Reymond Sánchez, quien se presentó al casting con la idea de emular al icónico cantante Ricky Martin. El participante, dueño de un negocio de comida criolla, relató cómo su familia y especialmente su novia lo habían animado a participar en el programa.

A pesar de los esfuerzos de Reymond por convencer, la duda surgió cuando Ricardo Morán le preguntó si había ensayado la imitación de Ricky Martin con dedicación, a lo que Reymond admitió haber probado otros personajes antes, algo que no dejó contento al jurado. Las palabras de Carlos Alcántara no se hicieron esperar: “El amor es ciego, pero el jurado no puede serlo”, comentó en tono jocoso, aludiendo a la relación de Reymond con su novia, quien parecía apoyarlo en todo momento.

Finalmente, Reymond intentó dar una nueva oportunidad a su imitación con una segunda canción, pero su intento de emular a Ricky Martin no convenció a los jurados, quienes incluso lo calificaron como una de las peores audiciones que habían visto. A pesar de las críticas, Reymond se llevó una valiosa lección: “Aprender que no debes de hacerlo”. ¿Será el amor el único que siga apoyando a Reymond en su camino artístico? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy 2025 para descubrir cómo continúa su historia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!