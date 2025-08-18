En Yo Soy 2025, un imitador llegó al casting y desde el inicio llamó la atención. Apenas se presentó, Carlos Alcántara le dijo: “Ya sé a quién vienes a imitar”.

El concursante, Moshe García, contó detalles de su vida: “En la actualidad produzco temas propios, antes trabajé 23 o 24 años en librerías”. Luego interpretó el clásico de Raphael “Cuando tú no estás” y logró emocionar tanto a los jurados que los tres se abrazaron en pleno show mientras él cantaba.

“¡Qué hacías en la librería, no vuelvas más, este es tu lugar!”, exclamó Ricardo Morán sorprendido. “El timbre está muy cercano, me ha gustado mucho”, añadió.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó: “Raphael tiene una gran versatilidad, no le metas tanto punche a la frase, pero en verdad tenemos una gran emoción de verte”. Mientras tanto, Jely Reátegui lo aconsejó sobre la estridencia en la interpretación, y al final el participante consiguió pasar de ronda.

