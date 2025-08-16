En Yo Soy, Josué Quispe, de 21 años, llegó al escenario con nervios y entusiasmo para imitar a Raphael. Apenas empezó a cantar, el jurado Ricardo Morán lo detuvo para darle un sí inmediato. “Me doy cuenta que has ensayado la imitación para el casting”, dijo el productor, quien además lo felicitó por su talento.

El joven interpretó dos canciones y recibió elogios por su voz, gestos y presencia. Los jueces destacaron la seguridad con la que se presentó y la cercanía con el estilo del cantante español.

¿Será Josué Quispe uno de los favoritos de esta temporada? No te pierdas su historia y más en el programa de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!