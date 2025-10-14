La nueva gala de Yo Soy 2025 trajo una de las presentaciones más comentadas de la temporada. “Mi nombre es Arturo”, dijo el participante antes de subir al escenario. “Hasta hace un ratito estaba nervioso, pero ahora estoy aterrado”, confesó entre risas.

Arturo contó que suele realizar tributos a Pedro Suárez-Vértiz y que, además, tiene un taller de bicicletas. Apenas comenzó a cantar “Cuéntame”, los jurados Jely Reátegui y Ricardo Morán se miraron sorprendidos por la increíble similitud con la voz del artista original.

“La imitación es completa, yo de arranque voy a decir que sí”, afirmó Carlos Alcántara, destacando la seguridad y el timbre de Arturo. Luego de escuchar una segunda canción, Jely y Ricardo también le dieron el sí, asegurando que con un poco más de soltura podría llegar muy lejos en la competencia.

¿Será Arturo el nuevo favorito de esta temporada? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

