En el escenario de Yo Soy, Carlos Adrián Olivera se presentó con la misión de rendir homenaje a uno de los artistas más queridos del país: Pedro Suárez-Vértiz. Su interpretación capturó la atención del jurado, que reconoció su entrega y talento.

Ricardo Morán fue el primero en comentar, señalando que “hay varios aspectos que están en lo correcto”, aunque aún faltan detalles característicos del cantante original. Sin embargo, destacó su desempeño y terminó dándole un sí, alentándolo a seguir puliendo su imitación.

Por su parte, Jely Reátegui se mostró dudosa, mencionando que en algunos momentos escuchaba el timbre correcto y en otros no. A pesar de reconocer su dominio corporal, dejó su decisión en suspenso mientras reflexionaba sobre el desempeño del participante.

Finalmente, Carlos Alcántara (Cachín) pidió escuchar una canción más, y tras esa segunda oportunidad, decidió darle el sí necesario para avanzar a la siguiente ronda. Con el voto de Jely sumándose al de sus compañeros, Carlos Adrián consiguió su pase y celebró emocionado.

¿Podrá seguir sorprendiendo con su evolución y llegar a convertirse en el mejor imitador de Pedro Suárez-Vértiz en Yo Soy? Descúbrelo en Yo Soy, el escenario donde los ídolos vuelven a brillar.

