El participante llegó con confianza y aseguró: “Hoy voy a pretender tocar, pero como sé que voy a pasar a las galas, voy a aprender a tocar”. Explicó que ya había estado antes en Yo Soy y que Jorge Henderson, jurado en esa ocasión, le dio pautas para mejorar su personaje. Además, mencionó que llevaba más de tres años practicando la imitación, lo que generó gran expectativa entre los jurados.

Ricardo Morán señaló: “No podemos negarlo, es evidente”, reconociendo su parecido con Pedro Suárez Vértiz. Por su parte, Carlos Alcántara lo animó: “Es importante que le demuestres a todos que cuando te cierren una puerta tú puedes demostrar que sí se puede y por eso te digo que sí”. Tras los comentarios de Ricardo Morán y Jely Reátegui, el imitador logró tres Sí y avanzó a la siguiente ronda.

¿Será este el inicio del camino hacia la victoria para el imitador de Pedro Suárez Vértiz? No te pierdas la próxima emisión de Yo Soy 2025 para descubrirlo.

