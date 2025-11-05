En una nueva gala de Yo Soy, Paolo Lizárraga llegó al set para imitar a Patricio Sardelli, guitarrista y vocalista de Airbag. Lo curioso fue que su mejor amigo Sebastián, quien también tiene una banda con él, se presentó el mismo día imitando al mismo artista. De esa forma, ambos se convirtieron en amigos y rivales, compitiendo por demostrar quién logra la mejor interpretación del músico argentino.

Ricardo Morán inició los comentarios con humor, señalando que esperaba que Paolo no cansara su voz antes de su “increíble debut” que tendría más tarde junto a su ahora posible “némesis”. Luego, le cedió la palabra a sus compañeros del jurado.

Entre risas, Jely Reátegui le preguntó: “Paolo, ¿estarías dispuesto a cantar Amigos y Rivales con tu amigo si ambos pasan a la segunda ronda?”, a lo que el participante respondió con entusiasmo: “¡Sí, claro!”. La actriz no dudó en decirle también un “perfecto, yo digo que sí”, generando carcajadas en todo el set.

Carlos Alcántara (Cachín) se unió al buen ambiente y también le dio su “sí” sin dudarlo. Finalmente, Ricardo Morán fue más técnico en su evaluación: “Estás pasando a las justas. Te faltan trabajar los altos, están un poco apretados, Sebastián está en la misma situación. Probablemente cuando se enfrenten, ese sea el tema a resolver… o podrían sorprendernos con una imitación de…”. En ese momento, Jely completó entre risas: “¡Amigos y Rivales!”, a lo que añadió emocionada: “Estaré esperando ansiosa”, comentó entre risas.

¿Se enfrentarán pronto estos amigos en el escenario con un épico “Amigos y Rivales”? 🎸 ¿Quién logrará conquistar al jurado y avanzar a la siguiente etapa? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy, solo por Latina Televisión.

