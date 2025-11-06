En una nueva gala de Yo Soy, Ronaldo Sonco llegó al escenario para imitar al vocalista de Indochine, Nicola Sirkis, con una interpretación llena de energía y estilo. Desde su primera nota, captó la atención del jurado, aunque las opiniones se dividieron rápidamente.

Jely Reátegui destacó el parecido de su voz con la del artista original, afirmando que “tienes un timbre muy parecido, pero sería bueno que retomes clases de canto para entrenar la respiración y dosificar tu energía”, alentándolo a seguir mejorando.

Por otro lado, Ricardo Morán señaló que “la falta de aire le hace ruido”, aunque aplaudió su desempeño instrumental: “Agradezco que hayas usado las baquetas, fue una buena decisión, reflejas ensayo y compromiso”. Sin embargo, concluyó con un no, al considerar que el timbre no se asemejaba lo suficiente.

Cuando llegó el turno de Cachín Alcántara, la tensión se volvió cómica. Jely le preguntó entre risas: “¿De qué lado estás?”, desatando una divertida “batalla” entre los jueces. Cachín defendió al participante y comentó que “el timbre le parece muy cercano, y que si dejara las baquetas sería perfecto, porque eso es lo que lo cansa”, dándole un sí.

Sin embargo, Jely volvió a intervenir para decir que no debía dejar las baquetas, pues “le agregan mucho a la interpretación”, lo que provocó que Morán ironizara diciendo: “Deja las baquetas, no dejes las baquetas, quiero seguirte viendo, no, mejor quédate. El pobre chico se va a ir tremendamente confundido”. Entre risas, los tres jueces siguieron discutiendo sobre qué consejo era el correcto.

¿Logrará Ronaldo Sonco encontrar el equilibrio entre técnica y energía para seguir avanzando en la competencia? 🎤

Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

