Desde que subió al escenario de “Yo Soy”, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Con una presencia sencilla pero una voz poderosa, el participante sorprendió al interpretar a Matt Bellamy con una pasión que se sintió desde la primera nota.

El imitador confesó que tiene una banda y que decidió aprender a cantar tras escuchar por primera vez a su ídolo. Esa conexión se notó en cada frase, logrando una interpretación llena de sentimiento. Ricardo no pudo ocultar su asombro y comentó lo mucho que le impresionó “la cantidad de recursos vocales” que el joven utilizó durante su presentación.

Los demás miembros del jurado coincidieron en que canta con mucha emoción y autenticidad, destacando la energía que transmitió en el escenario. Finalmente, el participante consiguió un rotundo sí de parte de los tres jurados, desatando aplausos y sonrisas en el estudio.

¿Esperabas esta gran actuación? ¿Crees que logrará llegar aún más lejos en la competencia? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”, donde cada noche las sorpresas no dejan de emocionar.

