En Yo Soy, Herdys Fernández contó que toda su familia estaba ligada a la música, pero que él decidió dedicarse profesionalmente, más orientado al rock. Esta vez quiso experimentar con otro género al imitar a Marco Antonio Solís.

Tras bromear con los jurados, comenzó su presentación y logró captar su atención con la limpieza de su voz y su técnica.

Sin embargo, Ricardo le señaló que, aunque su interpretación fue buena, no escuchaba a Marco Antonio Solís en él, sino su propio estilo más cercano al rock. Le dio lo que llamó un “no raro, un no con rabo” y lo animó a volver con un artista que se acomode mejor a su voz.

Jely coincidió y aseguró que se notaba que intentaba forzar la imitación, alentándolo a buscar un cantante con el que fluya naturalmente. Finalmente, Cachín le pidió que no se desanimara y que regrese cumpliendo con los consejos.

¿Será capaz Herdys Fernández de encontrar al cantante ideal para mostrar todo su talento en el escenario? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

