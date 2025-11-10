Yo Soy 2025: imitador de Marcello Motta HIZO CANTAR a Cachín en PLENO SET
El imitador logró emocionar al jurado con su interpretación y contagió su energía a todo el estudio.
Durante una de las más vibrantes audiciones de “Yo Soy”, Alex Chávez llegó al escenario para imitar a Marcello Motta, el recordado vocalista de Amén. Su actuación fue tan potente que Cachín Alcántara no pudo contener la emoción y terminó cantando uno de los coros junto al participante, desatando la alegría entre los presentes.
Daniela Darcourt, conmovida por el momento, le dijo: “Alex, yo te voy a decir que sí”, aunque le recomendó no abusar de la nasalidad del artista original: “Marcello Motta lo tenía por naturaleza”.
Por su parte, Cachín Alcántara, aún emocionado, expresó: “Yo estoy fascinado, has tocado una fibra que me emociona, yo también te digo que sí”, sumándose a los elogios hacia el talento del imitador.
Finalmente, Jely Reátegui cerró los comentarios con una gran sonrisa: “Gracias Alex, porque Cachín le ha metido con todo y yo que lo tengo tan cerquita, ha sido un regalito, de verdad, muy lindo momento”. Además, le aconsejó trabajar los matices y la expresión corporal para lograr una imitación aún más completa.
Con los tres “sí”, Marcello Motta fue oficialmente bienvenido a la siguiente ronda, dejando un momento inolvidable en el programa.
¿Seguirá inspirando al jurado con su talento? ¿Podrá mantener ese nivel de conexión en el escenario? ¡Descúbrelo en las próximas audiciones de “Yo Soy”!
