En Yo Soy, Sebastián Miranda se presentó para imitar a Marc Anthony. Aunque confesó que canta salsa desde hace varios años, esta fue la primera vez que se animó a interpretar al salsero en un formato de imitación.

Sin embargo, el jurado no quedó del todo conforme. Ricardo Morán fue directo: “Solo he visto a Marc Anthony una vez en vivo en el Estadio San Marcos, y aún en un mal concierto, sonaba mejor que tú hoy día”. Por su parte, Carlos Alcántara le comentó que debía trabajar más en la postura y la potencia, mientras que Jely Reátegui también señaló detalles en la afinación.

Finalmente, Sebastián no logró avanzar a la siguiente ronda, aunque se llevó consejos valiosos para mejorar su imitación.

