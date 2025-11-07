En una nueva gala de “Yo Soy”, Carlo Barriga llegó al set para interpretar al talentoso Manuel Medrano, sorprendiendo al jurado con su particular timbre de voz y seguridad en escena.

Ricardo Morán fue el primero en comentar: “Te pasa algo muy interesante, porque Manuel Medrano tiene una forma única de interpretar. Eso me gusta en los artistas que eligen, pero si no sale natural, puede parecer una parodia”. A pesar de la observación, el jurado reconoció su esfuerzo y le dio el sí, destacando que debía trabajar ese punto para perfeccionar su imitación.

Por su parte, Cachín Alcántara elogió su desempeño: “Escucho a un cantante sólido, tranquilo en el escenario y con un timbre parecido al original”, señaló antes de darle también el sí, lo que desató la emoción del participante. Antes de que se retirara, Jely Reátegui intervino brevemente para recordarle: “Ten cuidado con no cruzar la línea hacia la parodia”.

¿Logrará mantener la esencia de Manuel Medrano sin perder naturalidad en las siguientes etapas? ¡Descúbrelo en las próximas galas de “Yo Soy”!

