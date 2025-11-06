En una nueva gala de Yo Soy, Walther Domingo se presentó para imitar al recordado Manolo Otero, con una interpretación tan emotiva que terminó entre lágrimas. Su conexión con la canción y la historia detrás de ella logró conmover no solo al público, sino también al jurado.

Cachín Alcántara fue el primero en comentar, destacando “el increíble timbre de voz, muy cercano al original” y celebrando el detalle romántico que el participante compartió: la canción fue la misma con la que enamoró a su esposa. Entre risas, Cachín bromeó sobre el tema, y Walther respondió con simpatía, logrando distender el ambiente antes de recibir un sí rotundo.

Por su parte, Jely Reátegui le aconsejó aprender a dominar los nervios para que la emoción no afecte la interpretación: “Aprende a manejar esa energía, conviértela en gasolina para que la imitación salga limpia. El timbre es precioso y la voz está genial”, le dijo antes de darle también un sí.

Finalmente, Ricardo Morán coincidió con sus compañeros, completando los tres votos afirmativos: “Solo te falta confiar más en ti, relajarte. Tienes todo para hacerlo muy bien”, aseguró. Antes de despedirse, Jely le recomendó recordar “esa seducción con la que le cantó a su esposa hace 20 años” para alcanzar la esencia romántica del personaje.

¿Logrará este sensible imitador mantener la misma conexión emocional en sus próximas presentaciones? 💫

Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!