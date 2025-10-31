En el set de Yo Soy, Carlos Jhonson se ganó una ovación con su imitación de Lucho Barrios, interpretando el clásico tema “Mi niña bonita”. Desde los primeros acordes, el público y el jurado quedaron cautivados por su potente voz y su impecable interpretación.

Tras su presentación, los jueces no tardaron en reaccionar: contaron hasta tres al ritmo de la música y, al unísono, gritaron un rotundo “¡Sí!”, sellando su pase a la siguiente etapa.

Ricardo Morán, emocionado, destacó: “Ese vozarrón que tienes es increíble”. Sin embargo, también le recomendó seguir puliendo algunos detalles: “Fue conmovedor, bonito y casi perfecto, pero debes trabajar las expresiones —como la sonrisa— y cuidar ciertos tonos que se te van”. Con esa observación y una gran sonrisa, el jurado lo felicitó y le dio la bienvenida a la siguiente ronda.

¿Podrá seguir conquistando corazones con su imitación de Lucho Barrios? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.

