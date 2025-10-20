En Yo Soy, la persistencia vuelve a brillar sobre el escenario. El imitador Ricardo Escuza, quien personifica a Liam Gallagher, regresó por sexta vez al casting del programa decidido a demostrar que los sueños se logran con esfuerzo y convicción.

Durante su presentación, Escuza reveló entre risas y emoción: “Liam Gallagher ha comentado mi imitación a través de redes”, dejando sorprendidos a los jueces. Su interpretación del clásico sonido británico de Oasis logró cautivar por completo al jurado.

El momento más destacado llegó cuando Ricardo Morán, visiblemente impresionado, dijo: “Es un sí redondo”, sellando así el pase directo del imitador a la siguiente etapa.

¿Podrá Ricardo Escuza convertirse finalmente en el mejor Liam Gallagher del programa? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

