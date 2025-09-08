En el último episodio de Yo Soy 2025, un nuevo participante llegó con la intención de sorprender a los jurados con su imitación de Leonardo Favio, pero las cosas no salieron como esperaba. “Soy pintor de fachadas”, comenzó diciendo, explicando que se consideraba experto en matices, aunque el nerviosismo fue evidente desde el principio.

El participante, visiblemente alterado, tuvo dificultades incluso para recordar los nombres de los jurados, como Mauri Stern y Jely Reátegui, lo que sumó tensión a la situación. “Hago eventos musicales”, dijo, antes de comenzar su interpretación de Leonardo Favio. Sin embargo, su actuación no logró captar la atención de los jurados como esperaba.

Ricardo Morán fue el primero en dar su veredicto: “Me parece que no estás escuchando la pista”, señalando que la interpretación no estuvo a la altura. “Me parece que es muy chévere acompañar tu vida con la música, pero en este escenario yo voy a decir que no”, dijo, marcando su negativa.

Por su parte, Mauri Stern también dejó claro su punto: “Uno puede cantar bien con los colegas y la familia, pero es muy diferente a una vocación, que es lo que venimos a buscar aquí”, explicó, antes de darle su negativa al participante.

Finalmente, a pesar de sus intentos, el imitador no logró convencer a los jurados y no pasó a la siguiente etapa del concurso.

¿Crees que el participante tuvo lo necesario para representar a Leonardo Favio? ¿Te sorprendió la decisión de los jurados? No te pierdas más sorpresas en Yo Soy 2025.

