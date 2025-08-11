En un nuevo episodio de Yo Soy, Juan Machuca llegó con mucha energía para imitar a Guillermo Novellis, el cantante de La Mosca Tse Tse, y su interpretación de “Te Quiero Comer la Boca” fue su carta de presentación. Con la esperanza de impresionar a los jurados, comenzó su performance en el escenario, pero las reacciones fueron mixtas.

Jely Reátegui fue directa al decirle: “Cantas muy bien, pero como tú mismo”. Aunque reconoció el talento de Juan, consideró que su imitación no lograba capturar la esencia de Novellis. Sin rendirse, Juan intentó dar un giro a la situación y se ofreció a cantar otra canción: “Para no Verte Más”.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los jurados coincidieron en que no era lo que esperaban y lamentablemente le dijeron que no.

