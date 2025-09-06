En Yo Soy, Adrián Rodríguez, conocido artísticamente como Adrián Quickus, llegó a cumplir su sueño de ser cantante famoso. Desde los 12 años se dedica a la música y ha logrado colocar sus temas en Spotify, además de formar una comunidad de seguidores a quienes llama cariñosamente “Los Quickudos”. Aunque confesó ser poco expresivo y estar nervioso, aseguró que daría lo mejor de sí en su audición.

Con gran determinación, interpretó a Kurt Cobain, dejando al jurado sorprendido. Ricardo confesó que su serenidad inicial lo hizo subestimarlo, pero destacó que el timbre de voz era cercano al del artista y con trabajo podría mejorar aún más.

Cachín resaltó que, pese a su energía tranquila, en el escenario logró adueñarse del ambiente y lo felicitó por arriesgarse, dándole un rotundo sí. Tan sorprendido quedó el jurado que Ricardo incluso pidió una segunda canción.

Tras escuchar más, Jely señaló que su audición fue de las más honestas de la temporada. Admitió que habían confundido su calma con desgano, pero al cantar transmitió pasión y verdad. Además, remarcó que su juventud era un gran valor que podía marcar la diferencia. Finalmente, los tres jurados le dieron la bienvenida a la competencia.

