En esta segunda semana de castings en Yo Soy, apareció el primer imitador de Ken Y, el cantante de reggaetón nacido en Puerto Rico. Víctor Williams, participante que aspira entrar a Yo Soy, interpretó “Princesa” del reconocido artista con mucha energía y pasión.

Sin embargo, tras unos segundos de audición, Ricardo Morán fue contundente y dijo: “Yo voy a decir que no”, dejando en suspenso el destino de Víctor en la competencia que finalmente no logró pasar tras las demás respuestas negativas de los jurados.

¿Crees que Víctor podrá superar esta prueba y avanzar a la siguiente etapa? No te pierdas esta emocionante historia y más en el programa de Yo Soy.

