En un nuevo episodio de Yo Soy, Jael Rojas se presentó con entusiasmo, listo para imitar a Jonathan Molly. “Estudio música y ahora trabajo en una veterinaria, soy repartidor de volantes”, contó. Además, reveló que es un seguidor de años del programa: “Conocí a varios imitadores del programa y les dije que yo también quería venir para demostrar mi talento”.

Con mucha energía, Jael subió al escenario y mostró sus mejores pasos de baile, pero el jurado no quedó del todo convencido. Ricardo Morán fue el primero en comentar: “Eres el primer imitador que viene a imitar a Jonathan Molly en esta temporada. Siento que hay un divorcio entre tu voz y tu cuerpo en términos de interpretación”.

Jely Reátegui coincidió: “Tienes que integrar los movimientos de tu cuerpo con tu voz, hacer que ambos hablen el mismo idioma”.

Pese a su entusiasmo y carisma, lamentablemente Jael no logró pasar el casting.

¿Volverá a intentarlo en una próxima temporada? ¿Podrá pulir su presentación y regresar con más fuerza? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

