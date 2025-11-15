Durante la reciente gala de “Yo Soy”, Jimmy Huaylla llegó decidido a convertirse en Jerry Rivera, sin embargo, desde los primeros minutos la evaluación del jurado fue marcada por diversas observaciones.

Jely Reátegui señaló que le estaba costando “ver al cantante original dentro de la imitación”, explicando que su interpretación corporal estaba “muy hacia adentro”, lo que impedía que el panel conectara con lo que intentaba transmitir. Su voto fue un claro no.

A su turno, Cachín comentó que cuando el participante ingresó al set sí le dio “vibras de Jerry”, pero que al empezar a cantar, solo en un instante logró alcanzar el timbre adecuado. Señaló que parecía costarle llegar a ciertas notas, motivo por el cual también decidió darle un no.

Finalmente, Ricardo Morán confesó que al inicio pensó en votarle que sí, pues consideraba que el error principal había sido elegir una etapa demasiado exigente de Jerry Rivera, lo que hacía más difícil alcanzar las notas características. Le recomendó escoger mejor la época del artista si decide regresar con el mismo personaje.

¿Podrá Jimmy ajustar su propuesta y volver con una versión más sólida del “Bebé de la Salsa”? ¿Elegirá una etapa más adecuada para lucir su talento? ¡No te pierdas lo que seguirá pasando en Yo Soy!

