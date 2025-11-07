En una nueva edición de “Yo Soy”, Arturo Gamboa llegó al escenario para imitar al legendario Javier Solís, interpretando un clásico bolero con entusiasmo y elegancia.

Sin embargo, el jurado consideró que su presentación careció de emoción y profundidad interpretativa. Ricardo Morán fue el primero en opinar: “Cantas bien, pero tu inflexión ha sido muy plana, no logras conectar ni conmover. No escucho al personaje”, señaló antes de darle un rotundo no.

Por su parte, Cachín Alcántara resaltó su talento natural: “Tienes una buena voz y un timbre que recuerda a los cantantes de esa época, pero necesitamos algo más completo. Analiza bien al personaje, sus movimientos, su forma de hablar y cantar”, dijo, sumándose también al no, aunque lo felicitó por su entrega.

Finalmente, Jely Reátegui añadió que la interpretación debía apoyarse en “los detalles y la especificidad”, animándolo a seguir disfrutando del canto y permitiendo que el público también lo haga. Con una sonrisa y palabras de agradecimiento, el concursante se despidió del escenario.

¿Podrá Arturo regresar más adelante con una versión más emocional de Javier Solís? ¡Descúbrelo en las próximas galas de “Yo Soy”!

