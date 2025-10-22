En el escenario de Yo Soy, Aarón Tico llegó decidido a representar el ritmo y el carisma de J Álvarez, logrando encender al público y convencer al jurado con una interpretación llena de energía.

Ricardo Morán fue el primero en hablar y elogió su desempeño: señaló que “el timbre estaba muy cerca” y que su energía era la correcta para encarnar al reguetonero, dándole así un sí sin dudarlo.

Por su parte, Jely Reátegui sorprendió con su reacción, confesando entre risas que el participante logró sacar a relucir el lado urbano de Ricardo Morán. Además, destacó dos cualidades que Aarón había prometido tener: seguridad y naturalidad al cantar, reconociendo que efectivamente las demostró durante su presentación.

Finalmente, Carlos Alcántara (Cachín) le dio el impulso final con una frase contundente: “Encajas en donde tienes que encajar”, asegurándole así el pase a la siguiente ronda con otro sí.

¿Podrá seguir brillando y consolidarse como el mejor imitador de J Álvarez en Yo Soy? No te pierdas Yo Soy, el programa donde los grandes artistas vuelven a la vida.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!