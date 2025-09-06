En Yo Soy, Hugo Chura viajó desde Puno únicamente para audicionar y demostrar que estaba preparado para todo. Amante de los boleros, se presentó con confianza asegurando que sería el mejor imitador de Iván Cruz, pese a la advertencia de Ricardo de que muchos ya lo habían intentado.

Su imitación sorprendió al jurado, tanto que se emocionaron e incluso interpretaron una breve escena que distrajo un poco al concursante. Aun así, su talento y parecido no se vieron opacados.

Ricardo le señaló que se salió por momentos de su personaje y le recomendó mejorar las expresiones físicas al cantar. Cachín destacó que, al igual que Iván Cruz, tenía esa facilidad de salir y volver al compás.

Por su parte, Jely confesó lo emocionada que estaba porque siempre quisieron tener un imitador de Iván Cruz en el programa. Los tres le dieron un rotundo “sí”.

¿Podrá Hugo Chura seguir conquistando al jurado en las siguientes etapas? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!