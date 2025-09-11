En la última edición de Yo Soy, la emoción se apoderó del escenario cuando Manuel Vallejos y Hugo Chura compitieron entre sí para demostrar quién sería el imitador oficial de Iván Cruz en esta temporada.

Ambos participantes mostraron su talento interpretando los clásicos del recordado bolerista, pero la decisión final quedó en manos del jurado.

“Gracias por llegar hasta aquí, pero el imitador de Iván Cruz es Manuel Vallejos”, anunció Ricardo Morán. De inmediato, el concursante no pudo contener las lágrimas y expresó: “Esperé muchos años por este sueño y estoy contento”.

¿Podrá Manuel Vallejos llegar hasta la gran final de la temporada? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy Latina.

