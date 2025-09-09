Yo Soy 2025: Imitador de Héctor Lavoe canta MUY BIEN, pero ¿es la voz del cantante?
Ananías Cueva, un participante de Yo Soy, sorprendió al jurado con su interpretación de “El Cantante”, pero no logró convencer con su imitación.
En el episodio de Yo Soy 2025, Ananías Cueva, un participante de 41 años de Lima, se presentó para imitar a Héctor Lavoe. “Me dedico a cantar urbanamente y a compartir con la gente algo de mi música”, comentó, mientras hablaba sobre su vida y las dificultades que enfrenta, como no tener casa propia. “Las personas que me conocen me han escuchado y me han motivado a venir”, añadió, visiblemente emocionado.
El participante eligió interpretar el icónico tema “El Cantante”, pero el jurado no lo vio como la imitación perfecta. Ricardo Morán le dio algunos elogios: “He escuchado suficiente, tienes muchas condiciones para el canto y creo que podrías hacer esto”, pero también señaló que la imitación no alcanzó a capturar la esencia de Héctor Lavoe: “La imitación no está completa, creo que no llegamos a Héctor Lavoe, pero tú como cantante podrías hacer una carrera con esto”. Jely Reátegui también opinó de manera negativa, señalando que la imitación no estaba lograda.
¿Logrará Ananías Cueva seguir en el programa con su gran talento vocal, aunque la imitación no haya sido perfecta? ¡No te pierdas Yo Soy para descubrir cómo continúa su camino!
