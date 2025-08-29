En la última edición de Yo Soy, un imitador de Gustavo Cerati sorprendió a los jurados con una interpretación que rozó lo idéntico. “Hace dos años que vengo haciendo tributo a Soda Stereo, me dedico plenamente a esto”, comentó emocionado el concursante antes de su presentación.

Durante la audición, Ricardo Morán bromeó con él: “Recuerda que el participante tiene millones de fans que esperan que lo hagas bien”, generando risas en el set. El joven añadió: “Me dijeron en alguna presentación que venga a Yo Soy y dije ‘vamos’. Mi madre está en la puerta del canal esperando por mi audición, siempre me apoya”.

El imitador interpretó con gran emoción “Cuando Pase el Temblor”, tema icónico de Soda Stereo. Apenas empezó la primera estrofa, Jely Reátegui reaccionó entre risas de sorpresa y alegría. Finalmente, Ricardo Morán, Carlos Alcántara y la propia Jely Reátegui coincidieron en darle un “sí” unánime.

¿Será Fernando Castillo el próximo gran imitador de Yo Soy? No te pierdas todo el talento y las sorpresas en el programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!