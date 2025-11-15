Durante la reciente emisión de “Yo Soy”, Diego Rueda llegó decidido a transformarse en Gerard Way, mostrando intensidad y una puesta en escena llena de fuerza. Sin embargo, Ricardo Morán señaló que, pese a esa energía, la presentación fue “irregular a nivel de técnica vocal” y que la imitación “se caía varias veces”, razón por la que no pudo darle el voto positivo.

En contraste, Cachín resaltó con entusiasmo su nivel de entrega, afirmando que “se come completamente el escenario” y valorando su capacidad interpretativa al punto de darle un sí sin dudarlo. Pero la decisión no quedó ahí, ya que Jely comentó que el timbre y la imitación eran “inconsistentes”, generándole incluso cierta incomodidad al escucharlo, algo inusual considerando que ese género le resulta particularmente atractivo. Por motivos técnicos, también decidió darle un no.

¿Podrá Diego ajustar su técnica para regresar más sólido? ¿Lo veremos nuevamente intentando encarnar al icónico líder de My Chemical Romance? ¡No te pierdas lo que seguirá ocurriendo en Yo Soy!

