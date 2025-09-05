Yo Soy recibió en su escenario a Benjamín Flores, quien participaba por primera vez en el programa. “Me gusta bastante el rock y me dedico a cantar carreando en los buses”, comentó con sinceridad, antes de agregar: “Actualmente estudio contabilidad”. Su pasión por el rock, reveló, nació gracias a un primo que lo introdujo al género.

Benjamín eligió rendir tributo a Federico Moura, el icónico vocalista argentino de la banda Virus. Aunque comenzó con buena energía, la presentación dio un giro inesperado cuando se olvidó parte de la letra. Ricardo Morán tuvo que intervenir: “La pista te está comiendo completamente y has desaparecido debajo de la música. Parece que no estás convencido de lo que estás cantando”, le dijo con seriedad.

Jely Reátegui solicitó una segunda canción, esperando una mejor conexión del participante con el personaje. Sin embargo, tras escucharla, comentó: “Siento que te mueres de roche y te estás poniendo tú solo el límite”.

Mauri Stern, por su parte, fue tajante: “Federico Moura era un tipo muy seguro”, recalcando la diferencia entre el original y la interpretación de Benjamín.

Lamentablemente, el jurado coincidió en que aún no estaba listo, y el joven imitador no logró clasificar. ¿Se atreverá Benjamín a volver con más seguridad y preparación? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!