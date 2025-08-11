Yo Soy 2025: Imitador de Eros Ramazzotti le OFRECE una línea de CRÉDITO a Ricardo Morán, ¿aceptó?
El participante, además de cantar, mostró sus dotes como asesor financiero, pero no logró convencer al jurado.
En la segunda semana de casting de Yo Soy, un participante sorprendió no solo con su imitación, sino también con una propuesta poco común. Niels Orozco, asesor de créditos y participante del programa, se presentó con mucha confianza ante los jurados: “Soy asesor de créditos, trabajo en una entidad financiera”.
Al escuchar esto, Ricardo Morán no pudo evitar la curiosidad y le pidió más detalles: “Trabajamos con empresas y la tasa está acorde al tipo de riesgo. Están en el promedio del mercado, aproximadamente entre 14 o 15%”, explicó el participante, quien no dudó en ofrecerle una línea de crédito a Ricardo, a lo que este respondió entre risas: “Creo que no te voy a pedir un crédito, pero es momento de ver tu imitación”.
Después de esa amena charla, Niels se puso serio y comenzó su interpretación de Eros Ramazzotti, cantando la famosa canción “Otra como tú”. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, la crítica de Ricardo Morán fue dividida: “Todos los imitadores que vienen a presentarse como Eros Ramazzotti fingen la nasalidad, pero a ti te sale natural. Sin embargo, te falta afinación y actitud”, indicó. Con una sonrisa, Ricardo bromeó diciendo: “Voy a retirar mi dinero y voy a decir que no”.
Lamentablemente, tanto Jely Reátegui como Cachín también coincidieron en la crítica negativa, lo que dejó a Niels fuera de la competencia.
¿Conseguirá algún día Niels el crédito para conquistar el escenario de Yo Soy? ¡No te pierdas la próxima entrega del programa!
