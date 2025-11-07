En una nueva edición de “Yo Soy”, Claudio Morante llegó al set para interpretar al reconocido cantante de reggae Dread Mar I. Tras su primera presentación, Daniela Darcourt sorprendió al decir: “Claudio querido, hoy le voy a quitar la frase a mi querido Caín y voy a hacer lo mío… ¿Tienes otra?”. Ante su afirmación, el participante volvió al escenario para una segunda interpretación que marcó la diferencia.

La jurado celebró su decisión: “Mejor, mucho mejor. Debiste iniciar con esta canción. Se nota más tu vocalización y corregiste tu postura”, dijo antes de darle el sí, aunque también le recomendó “respirar un poco mejor, dosificar la energía corporal y cuidar la nasalidad”.

Por su parte, Cachín Alcántara coincidió con ella: “Mejoró mucho y me emocionó la interpretación”, señaló antes de darle también su voto positivo. Finalmente, Jely Reátegui le dio la bienvenida a la competencia y confesó: “Te iba a decir que no, pero como ya pasaste, te daré mis anotaciones”. La actriz destacó que debía tener cuidado con “la nasalidad, el acento (que se iba en varios momentos, sobre todo en los hablados) y mejorar la dosificación corporal”.

¿Podrá mantener este nivel en las próximas galas y consolidarse como uno de los favoritos del público? ¡No te pierdas lo que se viene en “Yo Soy”!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!