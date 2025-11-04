Yo Soy 2025: imitador de Corey Taylor hace DUDAR al jurado con su GRAN imitación
Una interpretación intensa y llena de actitud conquistó el escenario de “Yo Soy”.
En el set de Yo Soy, Marzio Concha sorprendió al público y al jurado al presentarse como Corey Taylor, vocalista de la banda Slipknot, ofreciendo una actuación llena de potencia y energía.
Apenas terminó su interpretación, Ricardo Morán expresó con entusiasmo: “Interesante lo que acaba de ocurrir aquí”, destacando que al inicio no lograba atenuar ni la estrofa ni la fijación vocal, pero que al llegar al coro todo cambió radicalmente. “En la segunda estrofa ya estaba colocada correctamente, incluso la actitud de tu cuerpo cambió. Si solo me hubiera quedado con la primera estrofa no te habría dado mi voto, pero con este cambio drástico, sí”, aseguró el jurado mientras le daba su aprobación.
Por su parte, Cachín Alcántara elogió también su desempeño y le dio el sí, pero no sin antes aconsejarle que elija cuidadosamente su próxima canción: “El imitador anterior no supo hacerlo y por eso no llegó a Galas”, le advirtió, animándolo a seguir superándose para mantenerse en competencia.
¿Podrá Corey Taylor mantener ese nivel en las siguientes etapas y llegar hasta las Galas? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.
