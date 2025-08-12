En esta nueva temporada de Yo Soy 2025, uno de los participantes que generó gran expectativa desde su llegada fue Marlon Quiroz, quien asumió el reto de emular a Christian Yaipén, líder de la exitosa orquesta de cumbia Grupo 5. El participante, originario de Chiclayo, compartió que decidió participar en el programa casi por casualidad, sin tener el personaje completamente preparado. No obstante, su vasta experiencia como músico y su trabajo en orquestas lo motivaron a enfrentar este desafío.

En su audición, Marlon reveló estar algo nervioso, pero eso no lo detuvo. Aunque su interpretación tenía ciertos toques de la esencia de Yaipén, algunos detalles importantes no lograron convencer completamente al jurado.

El jurado mostró opiniones divididas. Ricardo Morán fue el primero en resaltar la cercanía de la voz de Marlon con la de Christian Yaipén, dándole un sí. Sin embargo, le advirtió que la competencia era dura y que aún faltaban muchos aspectos por pulir. “Te voy a decir que sí, pero vas a tener competencia”, comentó Ricardo, haciendo referencia a otro participante que también venía desde Chiclayo y que había impresionado a los jueces previamente.

Jely Reátegui y Carlos Alcántara también coincidieron en que la imitación de Marlon tenía mucho potencial, pero señalaron que la falta de preparación se evidenció en ciertos momentos. Carlos hizo énfasis en que “la valla estaba muy alta, mientras tanto, Jely le sugirió que se enfocara en los detalles del personaje, como la actitud y la presencia en el escenario, que fueron los elementos que marcaron la diferencia en la imitación.

A pesar de estas críticas, los tres jurados le dieron el sí a Marlon, destacando su potencial y su capacidad para mejorar si pone más trabajo en su interpretación. “Este es un gran reto, pero tienes lo necesario para lograrlo”, concluyó Carlos Alcántara.

