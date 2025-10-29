En Yo Soy, Maurice Requem llegó al escenario para rendir homenaje a Chechito, y de inmediato el público notó su gran parecido con el popular cantante. Sin embargo, los jurados coincidieron en que aún hay aspectos por mejorar. Jely Reátegui fue la primera en comentar: “Físicamente te pareces mucho, pero todavía te falta trabajar los graves y darle más potencia a la voz”, expresó con sinceridad.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió completamente con su compañera y destacó el esfuerzo del participante: “En el timbre y el look estás muy bien, solo necesitas ajustar algunos detalles de la voz hablada para lograr una interpretación más sólida”.

Finalmente, entre risas y aplausos, Cachín y el resto del jurado le dieron la bienvenida oficial al concurso, motivándolo a seguir mejorando en las siguientes etapas.

¿Logrará Maurice perfeccionar su imitación y conquistar al público como Chechito? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!