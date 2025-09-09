En el episodio de Yo Soy 2025, Joseph Sánchez Escobar, un participante proveniente de La Victoria, cautivó al jurado con su increíble interpretación de César Vega. El joven, quien viene de una familia de músicos, reveló: “Me gusta mucho la música y mis padres son músicos”. Además, compartió que, durante su época escolar, tocaba la trompeta, lo que lo ha acercado aún más a la música.

Cuando comenzó su actuación, Ricardo Morán no tardó en identificar al cantante al que estaba imitando, César Vega, y lo interrumpió para darle el visto bueno: “Ya está, sí”. Todos los jurados, sorprendidos por su talento, le dieron su apoyo y no hicieron más comentarios sobre su imitación, aunque Ricardo Morán le aconsejó: “Trabaja tu mirada, pero el timbre y la afinación están muy bien”. ¿Será Joseph Sánchez Escobar uno de los grandes favoritos de Yo Soy 2025?

No te pierdas lo que viene en Yo Soy para saber si logra sorprender aún más al jurado en las próximas etapas del programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!