Durante la reciente edición de “Yo Soy”, Antony Valdivia llegó decidido a convertirse en Bryam Arámbulo, pero el jurado coincidió en que su imitación todavía necesitaba mayor trabajo.

Jely Reátegui fue la primera en comentar que, pese a haber estudiado al artista “a profundidad”, aún sentía que al participante le faltaba desenvolverse mejor. Señaló que lo notó tímido y que necesitaba una base más sólida, especialmente en el tono. Su voto fue un claro no.

A su turno, Cachín compartió la misma percepción. Aunque destacó que por momentos lo sentía cercano al personaje, indicó que los problemas de tono y otros aspectos por trabajar lo llevaban también a decirle que no.

Finalmente, Daniela Darcourt recordó que el cantante elegido tiene “muchas características y aspectos distintivos”, recomendándole evaluarlos y trabajarlos si desea volver más adelante con una imitación más sólida.

¿Podrá Antony reforzar su técnica y regresar con mayor seguridad? ¿Logrará captar los matices únicos del cantante de cumbia? ¡No te pierdas lo que seguirá pasando en Yo Soy!

