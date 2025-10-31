En el set de Yo Soy, Néstor Molina se presentó decidido a hacer vibrar el escenario con su imitación de Brian Johnson, vocalista de la legendaria banda AC/DC. Sin embargo, su presentación no logró convencer al exigente jurado.

Ricardo Morán, gran fan de la agrupación, fue el primero en pronunciarse: “AC/DC es una de mis bandas favoritas de toda mi vida. No puedo creer cómo has logrado hacer a Brian Johnson, a AC/DC y a esta canción sumamente aburridas”, expresó con sinceridad. Agregó que “tanto corporalmente como en interpretación, no le estaba dando nada, además de que vocalmente estuvo muy falto de matices”. Su veredicto fue claro: no.

Por su parte, Cachín, también fan de la banda, recordó con nostalgia sus años de adolescente cuando AC/DC estaba en su auge. Sin embargo, coincidió con Morán al señalar que “la imitación estaba más dentro que para afuera”, refiriéndose a la falta de energía y conexión con el público. Finalmente, también le dio un no al participante.

¿Podrá Néstor Molina regresar al escenario con una versión más potente y llena de energía rockera? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.

