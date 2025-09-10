La primera reacción vino de Ricardo Morán, quien al ver a Jesús Pascarella envuelto con pañuelos bromeó: “¿Señor, ha tenido un accidente?”. El concursante venezolano vive en Lima desde hace seis años y que llegó a Yo Soy con el reto de imitar a Beéle.

El participante no es ajeno a los escenarios, pues su voz ya había conquistado al público en La Voz Perú, donde formó parte del equipo de Raúl Romero y llegó hasta la etapa final con los cinco mejores concursantes. Desde entonces, se dedica profesionalmente al canto.

En el escenario de Yo Soy demostró su talento interpretando reggaetón con una voz firme y una sorprendente capacidad para rapear. Jely Reátegui le dio el “sí” de inmediato junto a Carlos y Ricardo Morán.

No te pierdas lo que viene en Yo Soy, donde las sorpresas no paran.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!