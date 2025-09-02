En Yo Soy 2025, Harold, un joven de 23 años de Chorrillos, llegó con una historia interesante para contar: “Ni nombre es Harold”, empezó diciendo antes de compartir que, además de ser imitador, trabaja en hotelería y ha tenido la oportunidad de conocer a figuras internacionales como Robert De Niro y Camilo, quienes se hospedaron en el hotel donde trabaja.

“Vengo trabajando este personaje desde hace años, no es fácil, pero es un gran reto”, dijo antes de interpretar Welcome to the Jungle como Axl Rose. Su actuación fue bien recibida por algunos, pero causó opiniones divididas entre los jueces.

Cachín comentó: “Tienes el timbre parecido al personaje, pero te adelantas a los tiempos. Veo material para trabajar, por eso te digo que sí”. Jely Reátegui coincidió: “Creo que puedes ir puliendo detalles, pero igualmente, te digo que sí”. En cambio, Ricardo Morán fue más crítico: “No creo que vocalmente estemos cerca, pero igualmente, bienvenido”.

