Yo Soy 2025 nos dejó una historia de determinación cuando Charly Ruiz, un participante decidido, subió al escenario para intentar imitar al icónico cantante de Guns N’ Roses, Axl Rose. “Siempre he pensado venir a Yo Soy 2025 como una idea loca”, dijo Charly, admitiendo que, en un principio, pensaba que no tenía mucho que ofrecer, pero que las circunstancias lo llevaron a comenzar a cantar. “Veía imposible imitar a este artista, pero ahora creo que puede ser”, confesó, mostrando su evolución.

El participante, con un gran deseo de superar sus miedos, se lanzó a imitar a Axl Rose y, aunque su esfuerzo fue evidente, Ricardo Morán fue claro al evaluarlo. “Hay un esbozo de Axl Rose, pero tomaste elecciones malas al cantar”, dijo Ricardo, quien no dudó en señalar que las decisiones vocales no lograron capturar la esencia del artista. “No sé si esto lo puedas corregir”, agregó, y lamentablemente, le dijo que no.

Jely Reátegui también se mostró sincera y, aunque apreció el esfuerzo de Charly, le dijo que no estaba a la altura de la competencia. Con el dolor de no lograr el objetivo, Charly Ruiz no pudo avanzar a la siguiente etapa de Yo Soy 2025.

¿Volverá Charly Ruiz con una nueva propuesta en futuras ediciones? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy y descubre qué sorpresas nos traerán los participantes.

