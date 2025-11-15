Durante la reciente edición de “Yo Soy”, Ruido ST llegó al escenario decidido a convertirse en Anthony Kiedis, vocalista de RED HOT CHILI PEPPERS, y aunque su energía llamó la atención, la evaluación del jurado fue clara.

Ricardo Morán destacó que la imitación “no estaba completa”, señalando fallos tanto en lo vocal como en el acento del personaje. Aun así, reconoció su potente demostración de beatboxing, pero le dio el no para la imitación.

Jely Reátegui remarcó que “con todo el talento que tiene el participante, debería enfocarlo y canalizarlo mejor para imitar al personaje”, dándole un voto en contra, aunque animándolo a seguir practicando para una futura presentación.

Por su lado, Cachín coincidió con sus compañeros y resaltó que, si bien el beatboxing previo fue sólido y llamativo, la imitación como Anthony Kiedis no logró convencer. Su comentario subrayó la diferencia entre ambas ejecuciones, dejando claro que el participante aún tiene camino por recorrer para alcanzar la esencia del artista.

¿Podrá Ruido ST retomar este reto y regresar más fuerte? ¿Logrará capturar la esencia del icónico líder de los Red Hot Chili Peppers? ¡No te pierdas lo que seguirá pasando en Yo Soy!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!