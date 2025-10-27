En una nueva gala de Yo Soy, el escenario se llenó de energía cuando Juan Carlos subió decidido a demostrar su talento. “Soy músico y también fotógrafo”, contó con una sonrisa. Luego agregó entre risas: “Acá en Arequipa hay que hacer de todo”.

El participante explicó que “siempre me gustó la música, sobre todo la guitarra y luego llegó la fotografía”. Además, mencionó que tenía una banda con la que realizaba tributos al artista que iba a interpretar. Segundos después reveló: “Vengo a imitar a Andrés Calamaro”.

Con su versión de “Flaca”, logró captar la atención del jurado, que destacó su parecido vocal y la autenticidad de su interpretación. Los jueces le dieron el “sí” y algunos consejos sobre la época que representaba el personaje, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.

¿Seguirá conquistando al jurado con más éxitos de Calamaro? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

