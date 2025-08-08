En una de las audiciones más peculiares de Yo Soy, un imitador de Alejandro Sanz generó risas, nervios y expectativa entre el jurado. El participante, de nombre Luis Enrique Ramírez, llegó desde Arequipa con la esperanza de pasar a la siguiente etapa imitando al famoso cantante español.

Desde el inicio, su bajo tono de voz llamó la atención, pero también su evidente nerviosismo. Tanto así, que al dirigirse a uno de los jurados, cometió un divertido error: “Amigo Ricardo Miranda”, dijo, confundiendo el apellido de Ricardo Morán, lo que provocó carcajadas en el set.

Después de una charla que se alargó más de lo habitual, Luis Enrique interpretó “Amiga Mía”, uno de los temas más conocidos de Alejandro Sanz. Sin embargo, su presentación no logró convencer al jurado. Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara coincidieron en darle un no.

