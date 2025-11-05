El participante Sebastián Miranda llegó al set de Yo Soy decidido a conquistar al jurado con su imitación de Patricio Sardelli, vocalista de la banda argentina Airbag. Con energía y presencia escénica, interpretó uno de los temas más emblemáticos del grupo, aunque los comentarios fueron variados.

Jely Reátegui fue la primera en dar su opinión, señalando con firmeza que “hay varios problemas técnicos en lo vocal” y recomendándole que reciba asesoría para mejorar su preparación. “Siento que todavía no hay una buena base, prepara más la presentación y regresa en una siguiente”, dijo antes de darle un no.

Por el contrario, Cachín destacó su potencial: “Más allá de los problemas que tuviste, me gustó la presentación. Son detalles trabajables”, comentó dándole su sí.

Finalmente, Ricardo Morán coincidió en parte con ambos jurados. “Empezaste muy bien, pero luego se notó un sobreesfuerzo por llegar a los altos. Sin embargo, el timbre, el acento y la interpretación fueron muy buenos”, indicó, sumando también su sí.

Con dos votos a favor, el imitador de Patricio Sardelli logró pasar a la siguiente etapa, demostrando que su pasión por la música puede más que cualquier error técnico.

¿Logrará corregir los detalles que le señalaron? ¿Podrá seguir sorprendiendo al jurado con su energía rockera? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

