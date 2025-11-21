El momento comenzó con la imitadora de Maricarmen Marín, quien con firmeza señaló que debía quedarse en competencia porque representa a una artista muy querida y muy recordada en “Yo Soy”. Detrás de ella, otros participantes también defendieron su permanencia, incluyendo al dúo que imitaba a Cervando y Florentino, quienes remarcaron su unión y su deseo de conmemorar a dos ídolos de la salsa en esta etapa decisiva.

Jely dió la bienvenida a todos los presentes y advirtió que, en esta época de versus, cada presentación contaba. El jurado confirmó que escucharían brevemente a cada imitador antes de tomar una decisión. Después de las interpretaciones, llegó uno de los momentos más pesados de la jornada: “Vamos a deliberar y luego volvemos con ustedes, espéranos un ratito”.

Minutos después, regresaron para enfrentar lo inevitable. “Está difícil, chicos”, adelantaron antes de la sentencia. Y finalmente llegó la frase que heló el escenario: “Voy a decir unos nombres; si escuchan su nombre, dan un paso al frente por favor”. Con eso, quedó claro que no todos seguirían rumbo al Top 24 y que las próximas rondas serán aún más intensas.

¿Quiénes lograrán asegurar su puesto en los 24? ¿Qué nuevos versus nos esperan en esta etapa tan reñida? No te pierdas todo lo que viene en Yo Soy.

