En el set de Yo Soy, Cristian Arona se presentó para imitar a Hildemaro, siendo uno de los integrantes de la familia que llegó al casting con el mismo entusiasmo por la música.

Durante su presentación, Cachín Alcántara no tardó en señalar: “Tu timbre me suena más a Víctor Manuel que a Hildemaro”, lo que generó curiosidad entre los jueces. Tanto él como Jely Reátegui le pidieron interpretar algo de Víctor Manuel, pero al no tener una canción lista, el participante ofreció una segunda interpretación de Hildemaro.

Tras escucharlo nuevamente, Ricardo Morán comentó: “Me sorprende que no te dediques al canto, estás bien, pero te falta técnica e interpretación; no veo nada por el lado interpretativo”, dándole finalmente un no. Por su parte, Jely le aconsejó: “Trabaja más la interpretación, controla los nervios y prepárate mejor, tienes talento, pero puedes llegar mucho más lejos si lo potencias”, invitándolo a tomar clases y regresar en otra temporada.

Mientras tanto, Cachín destacó que el participante “casi logra convencer al jurado solo con haber cantado en karaokes”, reconociendo su potencial. Además, le recomendó volver como imitador de Víctor Manuel: “Empieza a estudiar su timbre y te darás cuenta del parecido. Cuando regreses, hazlo con él”. Tanto Jely como Ricardo coincidieron en el consejo, y Cristian prometió practicar al cantante desde casa.

¿Podrá Cristian regresar en una próxima temporada con la imitación de Víctor Manuel y sorprender al jurado? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!