En una nueva gala de Yo Soy, Giancarlo Paz se presentó para rendir homenaje a Mario “El Pájaro” Gómez, el emblemático vocalista del grupo Vilma Palma e Vampiros. Con una interpretación llena de energía y carisma, el participante logró captar la atención del público y del jurado, aunque su presentación también generó debate.

Ricardo Morán fue el primero en dar su opinión: “Tu tono de voz se parece, tienes un muy buen acento y timbre, pero las desafinaciones y el no haber logrado superar esos problemas me llevan a decirte que no”, comentó, aunque destacó que fue una muy buena imitación.

Por su parte, Cachín coincidió en los puntos técnicos, pero decidió darle una oportunidad: “Tienes el material básico para trabajar”, dijo, otorgándole un sí. Finalmente, Jely Reátegui definió el destino de Giancarlo con un no, señalando que debía regresar con la parte técnica más sólida para poder avanzar en la competencia.

🎤 ¿Logrará Giancarlo trabajar en su técnica y volver a sorprender al jurado en una próxima oportunidad? No te pierdas las siguientes presentaciones de Yo Soy, solo por Latina Televisión.

